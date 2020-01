Ihr nächstes Liga-Spiel bestreiten die Steirer in der Qualifikationsrunde am 9. Februar auswärts bei Traiskirchen. Über fünf mittlerweile ehemalige Spieler des Klubs ist am Donnerstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Männer waren am Montag wegen des Verdachts des Wettbetrugs festgenommen worden. Der Klub selbst hatte Anfang Jänner eine Anzeige bei der Polizei erstattet, weil es Informationen über mögliche Spielmanipulationen gegeben hatte.