Ab 9 Uhr früh haben am Freitag Umweltaktivisten der Initiative „System Change, not Climate Change“ die Zufahrten auf der Liebenauer Hauptstraße 317 und am Kreisverkehr Fuchsenfeldweg zum Autowerk Magna in Graz-Liebenau blockiert. Die Demos waren nicht angemeldet, die Polizisten löste die Veranstaltungen in den Mittagsstunden auf. Laut Polizei leisteten die rund 90 Aktivisten passiven Widerstand und wurden von den Beamten weggetragen.