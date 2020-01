Elon Musk, Chef des US-amerikanischen Elektroauto-Pioniers Tesla, ist unter die Musiker gegangen. Am Freitag postete der 48-Jährige auf Twitter ein Video des Songs „Don‘t Doubt Ur Vibe“ („Zweifel nicht an deiner Ausstrahlung“). Dazu stellte er Fotos, die ihn in einem Musikstudio zeigen, und schrieb: „Ich habe die Songtexte geschrieben und den Gesang beigesteuert!“.