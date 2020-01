Der Wechsel vom einem zum anderen Anbieter dürfte jedoch Probleme mit sich gebracht haben. Dem Bericht nach ist die an sich praktische Funktion, dass sich die Haustür öffnet, sobald der Nutzer in deren Nähe ist und die Klingel betätigt, aktuell fehlerhaft. Nello-One-Nutzer beklagten, dass sich die Türe einfach öffne, sobald geklingelt werde, obwohl sie sich nicht in der Nähe befänden. Sprich: Fremde können sich durch simples Klingeln Zutritt zur Wohnung verschaffen.