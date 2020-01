Mit „kantiger Oppositionsarbeit“ gegen den Linksruck

Durch eine „kantige Oppositionsarbeit“ wolle man den Linksruck in Österreich bekämpfen. Themen wie Heimat und Schutz unserer Bevölkerung werden Schnedlitz, der sich als Bauernbub aus Murau und Sohn eines ÖVP-Politikers vorstellte, zufolge weiterhin im Vordergrund stehen. Die FPÖ soll nun so organisiert werden, „dass alles, was sich in de Partei abspielt seine Richtigkeit hat“.