Der Untersuchungsausschuss behandelt vor allem die Postenbesetzungen in der Causa Casinos. Ursprünglich wollten die beiden Oppositionsparteien aber mehr untersuchen, vorwiegend zu den Ermittlungen in der Ibiza-Affäre. Die türkis-grüne Bundesregierung lehnte das jedoch ab und nahm bei der Themensetzung massive Streichungen vor, was für heftige Kritik der Opposition gesorgt hatte.