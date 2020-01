Die Tauernautobahn ist am Freitag in der Früh wegen stark vereister Fahrbahnen im Salzburger Lungau gesperrt worden, nachdem ein Pkw nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Villach ins Schleudern geraten war und sich überschlagen hatte. Der 48-jährige Lenker aus Bulgarien überstand den Unfall unverletzt.