„Mit elf Jahren brachten mich meine Eltern fast täglich von Linz aus zum Hypo-Training in die Südstadt. Ein Jahr später ging ich in Gyor ins Handball-Internat“, schildert die 18-Jährige ihre ersten Karrierestationen. Es folgten vier Saisonen in Leipzig, wo sie mit der B-Jugend deutsche Meisterin wurde. „Ich war all die Jahre allein“, so die nunmehrige Österreicherin, die im Sommer 2018 erstmals ins Juniorennationalteam einberufen wurde.