Immer erbitterter toben die Kämpfe im nordsyrischen Rebellengebiet - mit dramatischen humanitären Folgen. Die jüngst intensivierten Angriffe der syrischen Armee haben laut dem US-Sondergesandten für Syrien, James Jeffrey, Hunderttausende in die Flucht getrieben. In den vergangenen drei Tagen habe es 200 Luftangriffe „vor allem gegen Zivilisten“ gegeben, rund 700.000 Menschen hätten sich deshalb auf den Weg zur türkischen Grenze gemacht. Unterstützt von der russischen Luftwaffe habe das syrische Militär in der Region Idlib große Geländegewinne gemacht.