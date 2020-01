Regelrecht schweißtreibend ist der Start in den Freitag in Wien gewesen. Wie angekündigt, hielt der Mini-Frühling in der Bundeshauptstadt Einzug, bescherte uns schon in den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr Temperaturen um die zehn Grad, begleitet von kräftigen Sturmböen, die allerdings wenig zur Abkühlung beitragen.