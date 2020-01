Die elf erzielten Tore im Liga-Herbst 2019 stellten auch für Taxiarchis Fountas eine neue Dimension dar: „So viele Treffer gelangen mir als Profi in einer Halbsaison noch nie“, bestätigt der Grieche und steckt sich für 2020 engagierte Ziele: „Ich würde am liebsten noch mehr Treffer schießen, um in dieser Saison ein ganz großes Ziel zu erreichen: die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs.“