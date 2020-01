Mehr als 40 Prozent der Schutzsuchenden auf Lesbos sind Kinder. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks schlief die Hälfte der 1150 unbegleiteten Kinder, die im November 2019 in Moria lebten, in Großzelten oder musste sich selbst einen Schlafplatz suchen. Im Vorjahr starben drei Kinder in dem Flüchtlingslager, eines davon gemeinsam mit der Mutter in einem Feuer.