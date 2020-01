Am 02. Februar wird der legendäre „Super Bowl“, also das Endspiel der Saison 2019 der National Football League, in Miami ausgetragen. Auch hierzulande werden wieder viele Zuschauer vor dem Bildschirm mitfiebern. Die Bekleidungsfirma „Under Armour“ ist Sponsor vieler Football-Teams in den USA und mittlerweile auch für hochwertige Freizeitbekleidung bekannt.