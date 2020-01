„Der ausgelöste Brandmeldealarm wurde sofort an die Polizei weitergeleitet. So konnten wir rasch reagieren“, erzählt die Polizei, die vermutlich Schlimmeres verhindern konnte. Denn im Glockgebäude kam es durch die Erhitzung in einer Sandstrahlmaschine zu einer Verpuffung der Strahlkörner und des Staubes - wodurch die Filteranlage der Maschine zu glosen begonnen hatte. Es entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung.