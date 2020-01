Lukas Hinterseer hat am Donnerstag sein achtes Saisontor für den Hamburger SV erzielt. Der Tiroler sorgte beim 4:1-Heimsieg der Norddeutschen in der 2. deutschen Bundesliga über den 1. FC Nürnberg in der 28. Minute aus einem Elfmeter für das zwischenzeitliche 2:0 und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.