Mit vier Preisen in den Königskategorien wurde Sudabeh Mortezais Prostituiertenporträt „Joy“ am Donnerstagabend in Grafenegg der große Gewinner des 10. Österreichischen Filmpreises: Das Werk konnte in einem starken weiblichen Jahrgang sowohl die Sparten Bester Film, Regie und Drehbuch als auch die Hauptdarstellerinnenkategorie mit Joy Anwulika Alphonsus für sich entscheiden.