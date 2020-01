In einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt konnte eine Privatdetektivin mithilfe einer Überwachungskamera am Donnerstagabend einen Mann dabei ertappen, wie er eine Flasche Rum unter seiner Jacke versteckte. Nachdem er das Geschäft verließ, stellte sie ihn zur Rede und packte ihn mit einer Hand an der rechten Schulter. In dem Moment riss sich der Täter los und flüchtete.