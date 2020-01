Nach wenigen Minuten weiteres Schneebrett

Wenige Minuten später fuhr eine dreiköpfige Skifahrergruppe ebenfalls in St. Anton am Arlberg in den freien Skiraum „Gampberg West“ ein. Die erfahrenen Wintersportler querte einen steilen Westhang, als sich plötzlich ein 40 Meter breites Schneebrett löste und einen 22-jährigen Österreicher mitriss. Auch der junge Mann kam in Folge an der Oberfläche der Schneebrettlawine zu liegen. Er hatte aber weniger Glück und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er musste mittels Hubschrauber geborgen werden.