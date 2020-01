Berühmt durch die TV-Serie „Bulle von Tölz“

Berühmt ist Fischer für Auftritte etwa in der Sat.1-Krimiserie „Der Bulle von Tölz“, in der ARD-Krimireihe „Pfarrer Braun“ oder als Sir Quickly in der TV-Serie „Irgendwie und sowieso“, die 1986 im Bayerischen Rundfunk anlief. Der an Parkinson erkrankte Schauspieler, Kabarettist und Autor war vor einigen Jahren von München nach Passau gezogen. Dort hatte er als Kind häufig Zeit bei seinen Großeltern verbracht. Er wolle, „dass der Kreis sich schließt“, begründete er den Schritt.