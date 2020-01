„Es gab schon öfter Kontakt, aber jetzt hat einfach alles zusammengepasst. Ich freue mich, in meiner Heimat bei einem großen Klub zu spielen. An Nestor El Maestro hab ich sehr positive Erinnerungen von meiner Zeit bei der Austria. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was er als Trainer von uns will", meinte Friesenbichler in der Aussendung des Klubs.