Der Name Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future könnten bald eingetragene Marken sein: Die schwedische Klimaaktivistin beantragte dafür bereits Patente, wie sie in sozialen Medien bekanntgab. Geld verdienen möchte sie damit allerdings nicht. Ihr geht es darum, dass die Begriffe nicht von anderen kommerziell verwendet werden.