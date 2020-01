Für die erst 35-Jährige aus Steinbrunn ein Karrieresprung: Als jüngste Landesrätin Österreichs war sie 2015 in die Regierung nach Eisenstadt geholt worden. In der vierten Ära von Altlandeshauptmann Hans Niessl hatte Eisenkopf die Agenden für Umweltschutz, Energie und Gemeindeverwaltung inne. Seit fast einem Jahr unter Doskozils Führung ist die Sozialdemokratin auch für Frauen, Landwirtschaft und Konsumentenschutz zuständig. Jetzt wird die engagierte Politikerin die erste Landeshauptmann-Stellvertreterin des Burgenlandes. „Das ist ein klares Signal für den Stellenwert der Frauen in unserer Partei“, lobt Eisenkopf die Entscheidung.