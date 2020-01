Was seine Zukunft im Bereich der Gesundheitsversorgung betrifft, kommt der flächenmäßig größte Bezirk Österreichs nicht zur Ruhe. Nach den hitzigen Diskussionen rund um das Leitspital Stainach-Pürgg gibt es nun Aufregung um Einsparungspläne bei den Ärzten in Liezen: 2025 soll es statt 45 Hausarztstellen nur mehr 38 geben, so steht es - schwarz auf weiß - im Regionalen Strukturplan Gesundheit.