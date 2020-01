Shows und Einlagen

Neben dem klassischen Ausstellungsbereich werden spektakuläre Shows und Einlagen die Herzen der Motorbegeisterten höher schlagen lassen. So werden viermal täglich Stuntfahrer auf Motorrädern sowohl vertikal als auch horizontal in der „Globe of Death“ ordentlich Gas geben. Auf 500 Quadratmetern wird eine Sonderschau zum Thema E-Mobilität stattfinden. Für Kinder unter 14 Jahre ist der Eintritt frei, Jugendliche zahlen pro Tag acht Euro und Erwachsene zwölf Euro.