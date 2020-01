Sie sind zwei von 22 Frauen, die in der Steiermark ein Bürgermeister-Amt innehaben: Roswitha Glashüttner (SPÖ) aus Liezen und Barbara Walch (ÖVP) aus Wundschuh. Frauen sind mit 7,7 Prozent eine deutliche Minderheit – und das in Zeiten, in denen die Bundes- und die Landesregierung jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen. Den 22 Damen stehen auf kommunaler Ebene 264 Männer gegenüber – wenig verwunderlich, dass es da fast so viele Bürgermeister mit dem Vornamen Franz wie Frauen im Amt gibt!