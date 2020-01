Nach Lösungen suchen

Als nächsten Schritt, um die Wirtschaft in den Innenstadt wieder anzukurbeln, sollen die Geschäftsflächen bis Mai analysiert werden. „Wir werden mit den Geschäftsleuten reden, was aus ihrer Sicht die Gründe für die Leerstände sind - und mit dem City Ring nach Lösungen suchen“, so Baier. Bleibt abzuwarten, wie man dann die Lösungen umsetzten will.