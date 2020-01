Tirol will weg vom Öl

Eine der größten Anlagen steht beim Achenseekraftwerk in Jenbach. Weitere Standorte im Ober- und Unterland sind derzeit in Planung. Tirol will bis 2050 unabhängig werden von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. „Bis 2050 sollen etwa 40 Prozent des in Tirol erzeugten Stroms aus Sonnenenergie und ein Fünftel der gesamten Energieproduktion vom Dach generiert werden“, erläuterte LHStv. Geisler den Tiroler Weg.