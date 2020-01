Schon zum 13. Mal kürt die Europäische Kommission in ihrem europaweiten Wettbewerb „Juvenes Translatores“ die besten NachwuchsübersetzerInnen Europas. Die diesjährige Runde war dem Thema „Zukunft mitgestalten“ gewidmet und richtete sich wie immer an 17-Jährige Schülerinnen und Schüler aus allen Mitgliedsländern. In Österreich konnte sich Marlene Reiser vom Akademischen Gymnasium Salzburg gegen fast 80 MitbewerberInnen durchsetzen. Ihre Mitschülerin Anna Lasinger verpasste den Sieg nur knapp und erhält eine Auszeichnung für ihre sehr gute Leistung. Mit ihrer Übersetzung holt Marlene den ersten Platz bei „Juvenes Translatores“ erstmals nach Salzburg.