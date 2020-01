Sarkastisch nennt man die zu Hause zurückgelassenen Kinder in Rumänien mittlerweile schon „Euro-Waisen“. Schließlich sind deren Mamas und Papas nur aus einem Grund als Arbeitsmigranten in den Westen gegangen: wegen des Euros - sprich, in Westeuropa lässt sich auf dem Arbeitsmarkt viermal so viel wie im Osten verdienen. Beträgt der durchschnittliche Stundenlohn in Rumänien lediglich drei Euro, so werden in Mitteleuropa bis zu 14 Euro für die Stunde bezahlt.