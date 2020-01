Von mehr als 430 Kindern sind knapp 200 krank, so lautet eine aktuelle Meldung aus der Volksschule Purkersdorf, Bezirk St. Pölten. Die Schüler leiden an der echten Grippe, Magen-Darm-Erkrankungen und Kehlkopfentzündungen. Betroffen sind auch einige Lehrer und selbst Direktorin Anna Diasek. Ein normaler Unterricht ist nicht möglich. „Wir können drei Klassen zusammenlegen und haben noch immer weniger Kinder als sonst“, erklärt Lehrerin Manuela Dundler-Strasser im NÖN-Gespräch. Derzeit findet Kreativ-Unterricht statt, ebenso wie Turnen oder Lesen. „Alles, was sich für mehrere Altersstufen eignet“, meinte Dundler-Strasser. Seit 20 Jahren unterrichtet sie an der Volksschule, an so viele Krankheitsfälle auf einmal kann sie sich nicht erinnern. Derzeit ist aber nicht vorgesehen, die Schule zuzusperren.