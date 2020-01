In 495 Gemeinden und 72 Städten wurde vergangenen Sonntag gewählt. Die Volkspartei räumte beinahe überall ab: In Kommunen mit zwischen 5000 und 10.000 Bewohnern erreichte die VP ein Plus von 3,46 Prozent. Und ein Plus von 4,08% in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern. Auch in den Landgemeinden war der Trend zumeist tiefschwarz. Ein Detail: „Wir konnten nach guten Ergebnissen im Jahr 2010 und 2015 erneut starke Resultate erzielen“, erklärt dazu Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Bei den Sozialdemokraten kam man - es gingen in Summe 348 Gemeinderatssitze verloren - beim Bilanzieren auf eine interessante Feststellung: All jene Ortsparteien, die sich aktiv gegen TTIP und CETA engagieren, haben bei der Gemeinderatswahl gut abgeschnitten. In Traisen konnte die Fraktion von SP-Bürgermeister Herbert Thumpser fast 10 Prozent zulegen. Rainer Handlfinger in Ober-Grafendorf von 60,55% auf 62,87%. Und Karin Scheele stockte in Enzesfeld-Lindabrunn von 23,75% auf 37,59% auf. Rupert Dworak konnte in Ternitz überhaupt 66,76 Prozent verbuchen. Die Freiheitlichen wollen die Verluste in vielen Kommunen nicht schönreden, zeigen aber auch auf: In Bad Großpertholz hat die FP vier Mandate dazugewonnen, in Neudorf im Weinviertel und Unterstinkenbrunn zieht man auf Anhieb mit drei Mandaten in den Gemeinderat ein. Und in Waidhofen an der Thaya konnte man das zuletzt starke Ergebnis von sieben Mandaten halten.