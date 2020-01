Den Fall ins Rollen gebracht hat der ÖVP-Bürgermeister in Ollersdorf, Bernd Strobl. Der Ortschef, der als „einer der größten SPÖ-Kritiker“ beschrieben wird, übte nach der Wahl heftige Kritik an dem absoluten Erfolg des roten Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil. Dessen Parteifreund Christian Illedits blieb ein türkiser Seitenhieb nicht erspart. Schadenfroh angemerkt wurde, dass der Landesrat in seiner Zweitwohnsitzgemeinde Ollersdorf nur eine Vorzugsstimme erhalten habe. Dieses falsche Ergebnis wurde offiziell weitergeleitet. Wahlbeisitzer schlugen Alarm. Statt einer hatte Illedits tatsächlich 59 Vorzugsstimmen in Ollersdorf erhalten. 58 davon waren fälschlicherweise Landesrätin Daniela Winkler zugeschrieben worden.