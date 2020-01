20.000 Menschen passen in Halle

Mit der neuen Mega-Arena in Neu-Marx soll das gelingen. Und die ersten Gehversuche des riesigen Projekts schauen ganz gut aus. „Der Fassungsraum beträgt 20.000 Personen. Die Arena soll das Herzstück in Neu-Marx werden“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). „Seit der Standortwahl haben wir intensive Raum-, Funktions-, Mobilitäts- und Sicherheitskonzepte erarbeitet, Grundstücksuntersuchungen durchgeführt und Besucherströme analysiert.“