Es sich selbst und möglichst allen anderen rechtzumachen, ist kein leichtes Vorhaben. Bereits am 31. August 2018 hätte das dritte Studioalbum von US-Popstar Meghan Trainor erscheinen sollen. Die erste Single-Auskoppelung „No Excuses“ war zu diesem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr in den Charts, aber irgendwie fühlte sich Trainor bei diesem Vorhaben nicht wohl. Die Popwelt in den USA hat sich seit ihrem guten, aber längst nicht herausragendem Zweitwerk „Thank You“ aus dem Jahr 2016 fundamental verändert. Hip-Hop, Rap und auch R&B haben längst die kommerzielle Speerspitze übernommen, der oftmals an sanften Country angelehnte 50s-Doo-Wop-Reminiszenzensound Trainors mit dem untrüglichen Gespür für Massentauglichkeit wirkte um Dekaden gealtert. Der Disco-Track „Let You Be Right“ sollte als zweites Album-Outtake den Beweis für die eingeschlagene Richtung erbringen. Als sich der Song noch nicht einmal in den Top-100 der Billboard-Charts festsetzen konnte, zog Trainor die Notbremse und stoppte das Projekt.