Doch der beliebte Entertainer und Autor (sein aktueller Bestseller-Roman „Taxi 1710“ steht vor der zweiten Auflage) ist nicht umsonst ein absoluter Motivationsprofi. Und so will sich der begeisterte Jakobsweg-Pilger und Extrem-Marathonläufer auch in diesem Fall aus eigener Kraft helfen. „Im Grunde genommen blicke ich auf eine Bilderbuchkarriere zurück, und dafür bin ich sehr dankbar“, so der sympathische Wiener im Gespräch mit der „Krone“.