Publisher Sega und Entwickler Feral Interactive bringen das erstmals 2006 veröffentlichte und nach wie vor Kultstatus genießende Echtzeit-Strategiespiel „Company of Heroes“ auf Apples iPad. Der am 13. Februar erscheinende Titel soll vollständig auf das Tablet zugeschnitten sein und über eine ausgeklügelte Benutzeroberfläche verfügen, „die es den Spielern intuitiv ermöglicht, Echtzeit-Taktiken auszuführen, sich an sich ständig wandelnde Umgebungen anzupassen und schließlich heftige Widerstände zu überwinden, um die Befreiung Frankreichs zu sichern“, so Sega in einer Mitteilung.