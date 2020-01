Neuer Verdachtsfall auch in Kärnten

Auch in Kärnten wurde am Donnerstag ein neuer Coronavirus-Verdachtsfall gemeldet. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, der bis vor wenigen Tagen in der Provinz Shanghai und Umgebung unterwegs war. Er war wegen Symptomen eines Atemwegsinfekts mit Fieber und Husten bei seinem Hausarzt.