Strache meldete sich am Donnerstag via Twitter zu Wort und kritisierte dabei das Okay der EU, den chinesischen Huawei-Konzern beim Aufbau des europäischen 5G-Netzes mithelfen zu lassen: „Gewisse Dinge dürfen nicht verkauft werden.“ Im Ibiza-Video hatte er selbst noch die mögliche Privatisierung des österreichischen Trinkwassers ins Spiel gebracht. Wohl auch als eine Reaktion auf die Aussagen Straches hatte das Parlament noch im Juli 2019 ein Gesetz zum Privatisierungsstopp in die österreichische Verfassung geschrieben.