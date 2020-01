Das erste Training der Alpinski-Herren für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist trotz Sonnenschein abgesagt worden. Die Kandahar-Piste war nach vorangegangenen Neuschneefällen speziell im Bereich „Hölle“ zu weich und konnte am Donnerstag auch durch intensive Arbeiten an der Strecke nicht mehr trainingstauglich gemacht werden.