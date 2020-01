Jene Krankenschwester, die im Verdacht steht, in einer Klinik in Ulm Frühchen mit Morphium vergiftet zu haben, bestreitet die Vorwürfe. In ihrem Spind im Baden-Württemberger Universitätsklinikum wurde allerdings eine Spritze mit Morphin gefunden. Die junge Frau befindet sich in Haft - der Haftbefehl lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in fünf Fällen.