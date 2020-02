Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Super Bowl

Am Sonntag ist es wieder so weit. Das wichtigste Sportereignis des Jahres geht über die Bühne: Der Super Bowl. Auch in Österreich gewinnt American Football immer mehr an Bedeutung. Wer das sportliche Großereignis nicht verpassen möchte, kann es in einem der zahlreichen Lokale verbringen, das die Spiele live überträgt. Eine Auflistung mit allen Locations und was wo geboten wird, findet ihr hier.

Wo: verschiedene Locations in Wien