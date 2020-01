Bisher stärkster Anstieg an Todesfällen und Infektionen

Unterdessen verzeichnet China den bisher stärksten Anstieg an Todesfällen und Infektionen innerhalb eines Tages. Die Zahl der nachgewiesenen Patienten kletterte am Donnerstag auf 7830. Auch wurden 38 Todesfälle verzeichnet, mehr als je zuvor an einem Tag. Insgesamt sind jetzt 170 Patienten gestorben. Mit der ersten Erkrankung in Tibet sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen. Der Anstieg ist rasant. Vor zwei Wochen waren erst 40 Fälle gezählt worden. Der Höhepunkt der Epidemie wird frühestens in einer Woche erwartet.