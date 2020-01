Am 29. Jänner 1964 werden in Innsbruck die Olympischen Winterspiele eröffnet, erstmals brennt das olympische Feuer in Österreich. Für die Austragung des riesigen Sportevents hatte sich insbesondere Innsbrucks Bürgermeister Alois Lugger stark gemacht, dem man daraufhin den Spitznamen ‚Olympia-Luis‘ gab. Die Olympischen Spiele rücken das beschauliche Innsbruck für mehrere Tage in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Es ist die bis dahin größte Sportveranstaltung in Österreich, zudem werden die Spiele erstmals weltweit im Fernsehen übertragen. Weit über eintausend Journalisten berichten 1964 aus Innsbruck.