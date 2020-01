Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs einer Heranwachsenden zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er gestand, sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen zu haben. Ein Jahr lang musste die Zwölf- bzw. 13-Jährige wöchentlich Übergriffe über sich ergehen lassen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.