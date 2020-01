Der zwei Jahre alte Nico wird seit dem 24. Jänner in der Parkstraße in 3100 St. Pölten vermisst! Er ist silber/grau, kastriert aber nicht gechippt, hat tiefgrüne Augen und sehr weiches Fell. Finderlohn: 100 Euro. Hinweise bitte an Tel.: 0676/900 09 45.