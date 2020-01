„‘Vier Pfoten‘ ist dank seiner Weitsicht hervorragend aufgestellt und in der Lage, sein Andenken zu wahren und all unsere Visionen und Projekte weiterzuentwickeln. Wir werden auch in Zukunft die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter menschlichem Einfluss sein, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt“, so Josef Pfabigan, der wie Heli Dungler aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich stammt.