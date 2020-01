„Unterschiedliche Meinungen, aber wir verfolgen die gleichen Ziele“

Reibereien zwischen der Bundespartei und dem erfolgreichen Landeshauptmann Doskozil, der bei der Landtagswahl am Sonntag die Absolute holte, sah Bures nicht. „Wir freuen uns mit Doskozil. Er und sein Team haben das sehr gut gemacht.“ Und dieser Erfolg zeige, „dass wir nicht an Schlagzeilen gemessen werden, sondern daran, ob wir den Alltag der Menschen verbessern“, so Bures. Es werde offenbar immer versucht, „das Haar in der Suppe zu finden“, so Bures. In der Partei gebe es unterschiedliche Meinungen, „aber wir verfolgen die gleichen Ziele“.