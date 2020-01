„Wer dich in Versuchung führt, ist Satan“

Papst Franziskus hat die Fassung der Vaterunser-Bitte „und führe uns nicht in Versuchung“ bereits im Dezember 2017 in einem Interview mit dem Sender TV2000 kritisiert. Das sei „keine gute Übersetzung“, erklärte er damals. Denn: Es sei nicht Gott, der den Menschen in Versuchung stürze, um zu sehen, wie er falle. „Ein Vater tut so etwas nicht; ein Vater hilft sofort, wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan“, so der Papst.