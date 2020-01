Bahn soll auf der Kurzstrecke attraktiver werden

Der Einstieg in eine Bepreisung von Emissionen soll im Rahmen einer Taskforce vorangetrieben werden, die bereits im Februar ihre Arbeit aufnehmen soll. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sind darin Fixstarter. Vom Personal her solle die Taskforce jedenfalls „rank und schlank“ gestaltet sein, so Gewessler. Man wolle außerdem die Expertise der heimischen wissenschaftlichen Institutionen einbeziehen, die es im Hinblick auf eine ökosoziale Umsteuerung gebe. Weitere Reformen werde es beim Dienstwagenprivileg und bei der Normverbrauchsabgabe (NoVa) geben.