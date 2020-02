Skrenta schrieb demnach eine Art Huckepack-Software, die sich auf Disketten versteckte und in den Speicher jedes Computers kopierte, in den die Diskette eingeschoben wurde. So konnte sich „Elk Cloner“- noch ganz ohne Internet - verbreiten, in dem er alle weiteren Disketten infizierte, die im Laufwerk des befallenen Rechners landeten. Der Virus selbst blieb vom Nutzer so lange Zeit unbemerkt. Erst bei jedem 50. Disketteneinschub bekam der Nutzer ein Gedicht zu lesen, in dem der Schüler seinen Streich humorvoll offenbart.